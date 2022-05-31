وزير الخارجية يبحث مع بلينكن سلوك إيران المزعزع للاستقرار

علي القحطاني(صدى):

بحث كلاً من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية الأمريكية ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، زيادة التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشا التحدي الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني وسلوك طهران المزعزع للاستقرار في المنطقة.

كما أعرب بلينكن عن شكره للأمير فيصل بن فرحان على جهود المملكة في تعزيز وتمديد الهدنة في اليمن، وبحثا الجهود المبذولة لتجنب التهديدات التي تشكلها ناقلة النفط “صافر” في البحر الأحمر.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان كان قد أوضح الأسبوع الماضي أن المحادثات مع إيران لم تحقق التقدم الكافي.