الإتحاد الأوروبي يعتزم الإعلان عن نظام جديد لتسهيل منح التأشيرات للسعوديين

الرياض(صدى):

كشف باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، عن نية الإتحاد الأوروبي في طرح نظام جديد لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين.

وأشار سيمونيه إلى اعتزام الإتحاد الأوروبي إعلان نظام لإعفاء جميع مواطني دول الخليج من التأشيرات بما في ذلك المملكة ، معبراً عن تفاؤله بأن يتمكن السعوديون قريباً من زيارة أوروبا بدون تأشيرة.

وجاءت تلك التصريحات بعد ثلاثة أسابيع من إعلان بريطانيا عن إعفاء إلكتروني للمواطنين السعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا، والحصول عليه قبل 24 ساعة فقط من السفر.