سجال حاد بين المريسل والقرشي بسبب الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

تراشق الصحفي الرياضي سامي القرشي والإعلامي عبدالعزيز المريسل، وذلك على خلفية دعم الأخير لرئيس نادي الأهلي ماجد النفيعي، تزامنًا مع المطالبة بإقالته.

وكان المريسل قد غرد بقوله: يا عمري يا جمهور الأهلي، والله إني أحبكم وأحب ناديكم وأقدر كل أهلاوي، لكن خذوها وإلا ردوها، سأقاتل إعلاميًا مع باقي الزملاء الأهلاويين حتى يعود الأهلي لوضعه الطبيعي، ليس لي دخل في القضايا الأهلاوية، ولكن حبًا لهذا الكيان سأدعمه ليتجاوز أزمته، وسيتجاوزها بحول الله.

وشارك المريسل بعد ذلك في مساحة لدعم إدارة النادي الأهلي، مطلقا وسم -المريسل يدعم ماجد النفيعي-، الأمر الذي أثار حفيظة الإعلامي الأهلاوي سامي القرشي.

وسخر القرشي من موقف المريسل، متهمًا ماجد النفيعي بأنه هو من طلب منه أن يخرج لدعمه، بعدما فشلت كتيبته في تحسين موقفه -على حد قوله-.

ومن جانبه نفى المريسل أن يكون قد دفعه النفيعي لدعمه، قائلا: صديقي أبوخالد لمعزتك و مكانتك عندي رديت عليك، و أنت تعرف شخصيتي جيداً و أنني آخر اعلامي يفكر في الهجوم اللي يتعرض له، أنا أقسمت بالله ماجد النفيعي لايعلم عني شي ولا أي شخص طلب مني شي.

ورد القرشي قائلا: لا اعتراض على محبة الأهلي هذا حق للجميع، ولكن تزكية رئيس وصل بالأهلي للهبوط بقولك متعاطف معه وواثق من عمله، هنا انت تتدخل لنصرة طرف مرفوض من غالبية جماهير الأهلي، وتضع نفسك خصم لهذه الشريحة وانا منهم.

وقال المريسل: لاشك أن صديقي سامي القرشي وضعني في زاوية الضد و أجبرني عليها حينما هددني، شخصياً اخترت دعمي لإدارة ماجد النفيعي ربما بسبب الاأسلوب الذي استخدم معي لكن تقديراً للصداقة والعيش والملح لن أرد نهائياً حتى لو شتمني وهو بعيد عن هذا الأمر لكني لن أرد عليه في شي بعد الان.

وسخر القرشي من تغريدة المريسل قائلا: أول مرة اشوف واحد يدعم رئيس عناد مش عن قناعة، ليش تكلمني كذا والله لا ادعم ماجد عناد فيك.