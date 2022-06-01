روبي تثير الجدل في تونس

تونس(صدى):

أثارت المطربة المصرية روبي، جدلا واسعا، وذلك خلال حفلها الغنائي في مدينة سوسة التونسية إذ تسبب حضورها في انسحاب الفنان التونسي نوردو من الحفل.

وفي هذا السياث قال الإعلامي التونسي سمير الوافي، إن روبي انسحب بسببها نوردو من حفل كان شريكها فيه في سوسة، وذلك احتجاجا على تقزيمه وإهانته في الأفيش 0على حد قوله-.

وأضاف الإعلامي التونسي: غنت روبي في ذلك الحفل بدون نوردو وقبضت 50 ألف دولار مقابل ما يشبه الغناء.

وأوضح أنها صعدت على المسرح عند الساعة الرابعة صباحا حين أصبح الوعي بحضورها ضعيفا، مضيفا: فإنها في تونس حظيت بمعاملة النجمة الكبيرة ماديا ومعنويا وجماهيريا وتمت التضحية بكرامة مغني تونسي شاب وناجح من أجلها ولم يفهم أحد وهي على المسرح هل هي راقصة تغني أم مغنية ترقص.