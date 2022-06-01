فسخ نكاح امرأة بسبب معاناة الزوج من الانفصام
صدر حكم من محكمة الأحوال الشخصية بإحدى المناطق، بفسخ نكاح امرأة بعد أن تقدمت بدعوى قضائية ضد زوجها إذ ادعت ان بعد زواجها بـ3 أشهر بأنها بدأت تشعر بتصرفات غريبة عليه، حيث أصبح لا يريد الذهاب للعمل وكثير الشك.
وأوضحت الزوجة أنه في بعض الأوقات لديه هلوسة غير مفهومة وتخيلات بأن أشخاص يريدون اقتحام المنزل، وتطور الأمر بأنه يتطاول عليها بالشتم والشك به، لافتة إلى أنها حاولت بكافة الطرق مساعدته للتخلص من هذه العادات حتى أقنعته بالذهاب لطبيب نفسي، وبعد ذلك علمت من المختص النفسي أنه يعاني من مرض الانفصام.
وقالت أنها قامت بمواجهة الزوج الذي اعترف بأنه يعاني من ذلك منذ أكثر من عامين، لافتة إلى أنها لم تعد تتحمل تصرفاته وطلبت منه الطلاق، ولكن رفض مما دفعها لطلب فسخ النكاح عن طريق المحكمة، مقدمة تقرير طبي يثبت ذلك ليتم الحكم لصالحها بفسح عقد النكاح، وذلك بسبب أن الزوج أخفى عن الزوجة عيباً أثناء كتابة العقد، مما أوجب فسخ النكاح.
dfs[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه ويعوضه خير
الفصام مرض خطير يتالم بشدة من ابتلي فيه واكثر مايؤلمه نفور الناس منه وعدم تقبلهم مرضه ومعانته
ولاخير في مجتمع لايتحمل افراده ممن ابتلاهم الله بالمرض
dfs[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 17 دقيقة
واهم ماينبغي على مريض الفصام تجاه نفسه ومن حوله الالتزام بالدواء الموصوف من قبل الطبيب فهو افضل وانجح طريقة للشفاء باذن الله
dfs[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 15 دقيقة
وله حق العيش والاقبال على الحياة والزواج لكن ينبغي ايضاح ذلك لمن يرغب الزواج منها وعليهم ايضا تقبل مرضه وتفهمه
الموضوع تفاهم وتعاون