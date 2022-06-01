فسخ نكاح امرأة بسبب معاناة الزوج من الانفصام

علي القحطاني(صدى):

صدر حكم من محكمة الأحوال الشخصية بإحدى المناطق، بفسخ نكاح امرأة بعد أن تقدمت بدعوى قضائية ضد زوجها إذ ادعت ان بعد زواجها بـ3 أشهر بأنها بدأت تشعر بتصرفات غريبة عليه، حيث أصبح لا يريد الذهاب للعمل وكثير الشك.

وأوضحت الزوجة أنه في بعض الأوقات لديه هلوسة غير مفهومة وتخيلات بأن أشخاص يريدون اقتحام المنزل، وتطور الأمر بأنه يتطاول عليها بالشتم والشك به، لافتة إلى أنها حاولت بكافة الطرق مساعدته للتخلص من هذه العادات حتى أقنعته بالذهاب لطبيب نفسي، وبعد ذلك علمت من المختص النفسي أنه يعاني من مرض الانفصام.

وقالت أنها قامت بمواجهة الزوج الذي اعترف بأنه يعاني من ذلك منذ أكثر من عامين، لافتة إلى أنها لم تعد تتحمل تصرفاته وطلبت منه الطلاق، ولكن رفض مما دفعها لطلب فسخ النكاح عن طريق المحكمة، مقدمة تقرير طبي يثبت ذلك ليتم الحكم لصالحها بفسح عقد النكاح، وذلك بسبب أن الزوج أخفى عن الزوجة عيباً أثناء كتابة العقد، مما أوجب فسخ النكاح.