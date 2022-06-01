مختص : هناك ملامح لظهور نظام عالمي جديد (فيديو)

الرياض(صدى):

‏أكد المستشار في مركز الإعلام و الدراسات العربية الروسية عبدالعزيز بن رازن، على وجود ملامح لظهور نظام عالمي جديد، مبيناً أن الأرضية خصبة للتعامل مع جميع الأطراف من دول الخليج.

وقال بن رازن :” أرى أن هناك قوة لقطبين متناقضين، وتكمن بينهم المصالح العالمية والأرضية خصبة جدا جدا وموائمة للتعامل مع الجانبين”.

وأضاف ” بعد الأزمة الأوكرانية، المملكة أصبحت رمان توازن في العلاقات الدولية خاصة في ما يخص السياسة الخارجية وأسواق الطاقة التي تهم العالم”

وتابع” زيارة الوزير الروسي مهمة ويعد ضيف ذو حجم كبير ومؤثر، خاصة أننا نرى تغيرات كبيرة في العلاقات الدولية، وفي قناعتي الشخصية أرى ملامح لنظام عالمي جديد”.

فيديو | المستشار في مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية عبدالعزيز بن رازن: بعد الأزمة الأوكرانية، المملكة أصبحت رمان توازن في العلاقات الدولية خاصة في ما يخص السياسة الخارجية وأسواق الطاقة التي تهم العالم#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/q5pQFiJVtN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2022