الغطاء النباتي: عقوبة الاحتطاب في الأماكن المحمية تصل لـ30 مليون ريال والسجن ( فيديو )

علي القحطاني(صدى):

أوضح الرئيس التنفيذي للغطاء النباتي الدكتور خالد العبد القادر، أن الأماكن المحمية من قبل القانون، مثل الجبال والأودية والمتنزهات والسواحل، تصل عقوبة الاحتطاب الجائر فيها إلى 30 مليون ريال والسجن.

وقال “العبد القادر” خلال مداخلة على برنامج “الراصد”، أن العقوبات تبد من 2000 ريال للشجرة، مشيرًا إلى أنه كلما كانت المحمية نادرة؛ كلما زادت العقوبة.

وأفاد بأن المملكة شجعت المستوردين للحطب بكثير من المزايا أهمها عدم وجود جمارك على الحطب المستورد، كما خصصت إعانات للباعة.

وأضاف العبد القادر :”أن أكثر القصص المحزنة هي ضبط المستودعات التي تحتوي على أطنان من الحطب، وجمعه يحتاج ليومين عمل ولا نبيع الحطب الذي تم ضبطه.”

وأشار إلى انهم وجودوا منافذ لقضية الإستيراد للحطب، لافتًا أنهم قاموا بتشجيع موردي الحطب والفحم.

وتابع :” شجعنا المستوردين للحطب بكثير من المزايا أهمها عدم وجود جمارك على الحطب المستورد وخصصنا إعانات للباعة.”

فيديو | الرئيس التنفيذي لـ #الغطاء_النباتي د. خالد العبد القادر: قد تصل عقوبة #الاحتطاب_الجائر إلى 30 مليون ريال والسجن.. والجبال والأودية والمتنزهات والسواحل مناطق يحميها القانون #الراصد pic.twitter.com/PoBm4rvtqz — الراصد (@alraasd) June 1, 2022

فيديو | الرئيس التنفيذي لـ #الغطاء_النباتي د. خالد العبد القادر: شجعنا المستوردين للحطب بكثير من المزايا أهمها عدم وجود جمارك على الحطب المستورد وخصصنا إعانات للباعة#الراصد pic.twitter.com/ULOiwEkOar — الراصد (@alraasd) June 1, 2022