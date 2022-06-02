بالصور.. أغرب جوائز قدمتها الملاعب الأفريقية للاعبين

وكالات(صدى):

لفتت ملاعب كرة القدم في إفريقيا الأنظار بسبب طبيعة الجوائز التي يحصل عليها اللاعبين والفرق في مختلف المسابقات.

وتم منح النجوم والمتفوقين الحليب والزيوت مرورا بأدوات الحلاقة والدجاج على غير المعتاد بالدول الأخرى، والتي تقوم بالعطاء المكافأت المالية والدروع.

فقدم نادي ميتي ويندرز الذي ينشط في الدوري المالاوي بعض المشروبات عبارة عن عصائر وماء للاعبين، وذلك كجائزة تقديرية للانتصارات التي حققت مؤخرا.

فيما منح فريق أدوانا ستارز المتواجد في الدوري الغاني كل لاعب جائزة عبارة عن “ماكينة حلاقة” بجانب هاتف نقال من ذات الشركة.

وحصد أحد اللاعبين الذين ينشطون في دوري الدرجات بأوغندا على جائزة رجل المباراة وكانت عبارة عن حليب وخبز وذلك خلال العام الحالي.

وشمل الأمر الدوري السوداني أيضًا بعد حصول بكري المدينة لاعب نادي المريخ والمنتخب السوداني على جائزة نجم الأسبوع، وكانت عبارة عن زيت محركات.