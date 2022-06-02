فهد بن جمعة يوضح سبب زيادة الطلب على بعض السلع

الرياض(صدى):

‏أوضح الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة أن الذي يحدد الطلب على أي سلعة هو مرونته ما بين (0-1)، فكلما اقترب الطلب من 1 أي عالي المرونة.

وكتب “بن جمعة” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “لو ارتفعت الاسعار ب 1% فسوف ينخفض الطلب بنسبة بسيطة جدًا والعكس صحيح”.

وتابع: “لو مرونة الطلب 0.10 أي منخفض المرونة جدًا وارتفعت الاسعار ب 1% فان الطلب سينخفض فقط بنسبة محدودة جدآ”.

وأشار الكاتب الاقتصادي إلى أن ‏المرونة على حليب شركات الألبان المعروفة منخفضة جدًا، أي سيستمر الطلب عليها حتى ولو ارتفعت أسعارها فمازالت مرونة الطلب منخفضة جدًا.