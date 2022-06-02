فهد بن جمعة يوضح سبب زيادة الطلب على بعض السلع
أوضح الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة أن الذي يحدد الطلب على أي سلعة هو مرونته ما بين (0-1)، فكلما اقترب الطلب من 1 أي عالي المرونة.
وكتب “بن جمعة” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “لو ارتفعت الاسعار ب 1% فسوف ينخفض الطلب بنسبة بسيطة جدًا والعكس صحيح”.
وتابع: “لو مرونة الطلب 0.10 أي منخفض المرونة جدًا وارتفعت الاسعار ب 1% فان الطلب سينخفض فقط بنسبة محدودة جدآ”.
وأشار الكاتب الاقتصادي إلى أن المرونة على حليب شركات الألبان المعروفة منخفضة جدًا، أي سيستمر الطلب عليها حتى ولو ارتفعت أسعارها فمازالت مرونة الطلب منخفضة جدًا.
سيبيريا[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 43 دقيقة
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