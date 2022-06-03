طالبة تنهي حياتها بعد ابتزازها بصور مُخلة

القاهرة(صدى):

أقدمت طالبة بمحافظة الإسكندرية، على إنهاء حياتها، وتوفيت إثر تناولها كمية من الأقراص المخدرة، وذلك بعد أن تعرضت للابتزاز من أحد الأشخاص، حيث قام المُبتز بنشر عدة صور لها حصل عليها من صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،.

واستقبل مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثانٍ يفيد بوفاة المجني عليها منتحرة بمحل سكنها بدائرة القسم إثر تناولها كمية من الأقراص.

وانتقل على الفور ضباط قسم شرطة العامرية ثان إلى محل الواقعة بمنطقة الوادي بالكينج مريوط ترافقهم سيارة الإسعاف، وأظهر الفحص وجود جثة طالبة في العقد الثاني من العمر تبلغ 16 سنة.

وأفادت أسرتها بأن ابنتهم تناولت أقراصًا مخدرة بقصد إنهاء حياتها لمرورها بحالة نفسية سيئة؛ بسبب قيام شخص بابتزاز ابنتهم والحصول على صور لها عارية عن طريق موقع «فيسبوك».

وأُلقي القبض على المتهم وعثر بحوزته على الجهاز المستخدم في الابتزاز الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقررت النيابة حبسة على ذمة التحقيق .

والجدير بالذكر أن الدولة المصرية تدعم الصحة النفسية للمواطنين من خلال أكثر من خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في إنهاء حياتهم، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في إنهاء حياتهم بتقديم دعم نفسي لهم.