جستنيه لمبارك الشهري: أترك الإعلام

نواف السالم(صدى):

دخل الإعلاميان عدنان جستنيه ومبارك الشهري، في سجال بسبب نادي النصر، إذ انتقد الأول تصريحات الشهري حول سبب خروج فريق النصر من المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.

وكان الشهري قد صرح بأن الأخطاء التحكيمية كانت سبب رئيسي في خروج النصر، وأنه تعرض لمسرحيات هزلية من الحكام الأجانب في بعض المباريات التي خاضها ببطولات الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

وعلق جستنيه على تصريحات الشهري بقوله: الشهري يقول إنه حريص على المصداقية مع نادي النصر، لذلك أطالب بعقد جمعية عمومية لمناقشة تصريحاته التي أطلق عليها مصطلح “هزيلات”.

ورد الشهري على جستنيه قائلا: في الأندية الكبيرة المحترمة مثل النصر لا تناقش في جمعياتها العمومية رأي اعلامي لا مبارك ولا غيره.

ومن جانبه رد جستنيه قائلا: موهبتك وحرصت على تنميتها ودعمها لعل يكون لك شأن لتتجاهل “قدرك” وقدر الإعلام الذي أوصلك إلى ما وصلت إليه وتجعلك من ناديك له الأفضلية في لحظة كشفت فيها عقلية من المؤسف جداً ان تنتمي شخصية مثلك إلى رجال الكلمة والإعلام أنصحك اترك الإعلام واتجه لمن تتفاخر به وصغرت نفسك من أجله.