بالفيديو.. الأطرم يوضح مدى تأثير ‏تأخير توزيع وتقسيم التركة على الميت

الرياض(صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم، مدى تأثير تأخير توزيع وتقسيم التركة لسنوات طويلة على الميت.

وقال الشيخ عبدالرحمن الأطرم، إن كان الميت عليه دين سيؤثر عليه لأنه لم يؤد حقوق الخلق وعلى المسؤولين عن التركة قضاء الدين عن الميت، مضيفًا أن هذه التركة ملك للورثة إلا إذا كان فيها وصية.

وأشار إلى أن بعض الورثة يتركون التركة كاملة بما فيها الوصية فيعطلون الأجر الذي كان يمشي للميت، ناصحًا المشاهدين بالمبادرة في قسمة التركة وتوزيعها وعدم تأخيرها لأنها حقوق للناس، بحسب برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”.