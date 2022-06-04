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  3. مختص: ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي منطقي.. والمستهلك يختار المكان الأعلى سعرا (فيديو)

مختص: ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي منطقي.. والمستهلك يختار المكان الأعلى سعرا (فيديو)

مختص: ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي منطقي.. والمستهلك يختار المكان الأعلى سعرا (فيديو)
الرياض(صدى):

أوضح عبدالرحمن العجيمي مهتم بشؤون المستهلك، أن ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي يعتبر منطقي، مبيناً أن المستهلك يختار المكان الأعلى سعرا على الرغم من تعدد الخيارات.

وقال العجيمي :” هناك كافيهات ومطاعم عليها تكاليف باهظة ناتجة عن الخدمة المقدمة على أعلى مستوى والانشاءات الخاصة بالمكان نفسه فضلاً عن رواتب العمال والموظفين، لذلك أسعارها غالية، وهذا طبيعي كي تغطي التكاليف الأخرى الملزمة منها على الجانب الآخر “.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 10 دقائق

منطق اعوج يا العجيمي ليتك سكت كل من عمل مقهى يطلع حق الديكورات من ظهر الزبون

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