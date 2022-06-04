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“قانوني”: يتم معاقبة كل من ينشر مقاطع التشهير بالتغريد أو بالتداول

“قانوني”: يتم معاقبة كل من ينشر مقاطع التشهير بالتغريد أو بالتداول
الرياض(صدى):

أكد المحامي خالد أبو راشد، أنه يتم معاقبة كل من يقوم بنشر مقاطع التشهير سواء كان بإعادة التغريد عبر “تويتر” أو بتدوله عبر مجموعات الواتساب.

وأوضح “أبو راشد” أن النظام لا يفرق بين مشهور أو غير مشهور، فكل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالآخرين يكون ارتكب جريمة معلوماتية.

وأشار إلى الحذر من نشر المقاطع في القروبات لأنه هو من يتحمل المسؤولية؛ لأنه يكون قد ارتكب جريمة معلوماتية أما مشرف القروب يخضع للتحقيق، بحسب قناة “الإخبارية”


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5653 ] نشر منذ 48 دقيقة

اشغلتونا كل يوم يعاقب بالمادة رقم كذا …..
ماكنا نعرف الامور هذي والناس متعايشة
مع بعض والامور طيبة .
ماهو لازم الواحد يدقق على كل شي

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