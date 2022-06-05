استشاري نفسي: هناك جيل من السيدات يعاني من التمييز الذكوري والحماية الزائدة

علي القحطاني (صدى):

حذر استشاري الطب النفسي الدكتور محمد اليوسف، من التفريق في التربية بين الذكور والإناث، وما قد يترتب عليه مستقبلا.

وقال اليوسف: التفريق في التربية بين الأولاد والبنات قد يعزز الغيرة بينهم، ويخلق جواً من التنافس غير المحمود.

وتابع: هو ولد ناقل عيبه، أنتِ بنت نخاف عليك، هو رجال بس أنت بنت ما يصلح تتأخرين، مضيفا: يوجد جيل من السيدات يعاني من التمييز الذكوري، والحماية الزائدة التي عطلت فرصهم في النمو والتعلم والإبداع.