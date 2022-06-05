استشاري نفسي: هناك جيل من السيدات يعاني من التمييز الذكوري والحماية الزائدة
حذر استشاري الطب النفسي الدكتور محمد اليوسف، من التفريق في التربية بين الذكور والإناث، وما قد يترتب عليه مستقبلا.
وقال اليوسف: التفريق في التربية بين الأولاد والبنات قد يعزز الغيرة بينهم، ويخلق جواً من التنافس غير المحمود.
وتابع: هو ولد ناقل عيبه، أنتِ بنت نخاف عليك، هو رجال بس أنت بنت ما يصلح تتأخرين، مضيفا: يوجد جيل من السيدات يعاني من التمييز الذكوري، والحماية الزائدة التي عطلت فرصهم في النمو والتعلم والإبداع.
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