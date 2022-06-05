بالفيديو.. أهمية عودة ظهور الضبع المخطط في بيئة المملكة

علي القحطاني(صدى):

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن أبرز المعلومات حول الضبع المخطط، أحد أكثر الكائنات الفطرية أهمية في البيئة، في ظل ما تواجهه الحياة الفطرية في المملكة من الكثير من الضغوط والتحديات.

وقال المركز، أن العديد من الكائنات الفطرية في المملكة تمكنت من البقاء ومقاومة كل المهددات؛ ومنها الضبع المخطط الذي يعد الحيوان الأرضي الرمِّي الوحيد الذي يخلص البيئة من الكائنات النافقة، وبقاياها من العظام.

وأشار إلى أن هذا الضبع تمكن من البقاء رغم مواجهة خطر الانقراض، حيث رُصدت في المنطقة الجنوبية للمملكة، عائلة ضباع مخططة، وهي تستمتع بوقتها، حيث الحياة الفطرية في أبهى صورها.