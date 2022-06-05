ماني: تصريحي بالرحيل عن ليفربول فكاهة

وكالات(صدى):

رد النجم السنغالي ساديو مان نجم ليفربول الإنجليزي، على الجدل المثار حول تصريحاته التي صدرت عنه مؤخرًا والتي تم تفسيرها بأنها رسالة واضحة لرغبته في الرحيل.

وقال “ماني” في تفسيره لتلك التصريحات: “ما قلته في المؤتمر ما كان إلا مُزاحًا وبعض الفكاهة، أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الحد”.

وأضاف: “أحترم ليفربول كثيرًا وجعلني جمهوره واحدًا منهم منذ اليوم الأول، أما بالنسبة لمستقبلي مع الفريق فسنرى لاحقا ماذا سيحدث”

وسبق وأن صرح ماني برغبة جمهور بلاده في رحيله عن ليفربول والانتقال لناد آخر، قائلا: ”60 إلى 70% من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول، سأفعل ما يريدون سنرى قريبا“.

يُذكر أن عقد ساديو ماني مع ليفربول سينتهي في صيف عام 2023، وأصبح قريبا من الرحيل نحو فريق بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية.