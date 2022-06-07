مصرع ستيني سقط في بئر بالمغرب

مليكة فؤاد(صدى):

استمرارا لأزمة الآبار في المغرب، أعلنت عناصر الدرك الملكي المغربي أنها تحقق في واقعة مقتل رجل ستيني سقط في بئر بدوار بني معاوية.

وكشفت التحقيقات أن المتوفى يبلغ من العمر حوالي 60 عاما، وأنه قضى نحبه نتيجة سقوطه في بئر يبلغ عمقها حوالي 25 مترا في ظروف غامضة.

وجرى إيداع جثمان الضحية، في مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق للكشف عن كافة ملابسات الواقعة وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.