طبيب سعودي وأصدقائه ينقذون شخص توقف قلبه على الطريق بأذربيجان

علي القحطاني(صدى):

تمكن طبيب الطوارئ السعودي غالب اللويشن وأصدقائه من إنقاذ شخص توقف قلبه على الطريق أثناء رحلتهم الترفيهية في أذربيجان.

وتفصيلاً، أوضح “اللويشن” أنه كان متجهاً مع أصدقائه من قرية قابالا إلى العاصمة باكو، ثم شاهدوا تجمعاً للسيارات وصرخات مدوية ونداء استغاثة.

وقرر الشاب السعودي هو وأصدقاؤه الترجل لمعرفة تفاصيل الأمر فتدخلوا سريعاً لعمل كافة الإسعافات للمريض.

وعندما وصلت الحالة إلى المستشفى كانت المؤشرات الحيوية للمصاب طبيعية، وقام الكادر الطبي باستلامه وتنويمه واستكمال العلاج لحالته.

ولاقى عمل الشبان الثلاث الشكر والتقدير من المجتمع الأذربيجاني، حيث تم الاحتفاء بهم بشكل كبير بعد أن قدموا صورة مشرفة عن المملكة، بحسب موقع “العربية”.