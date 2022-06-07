تغريم رجل 40 ألف درهم لتسببه في إصابة كلب باضطراب نفسي

دبي(صدى):

أصدر مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي، حكمًا بتعويضٍ قيمتُه 40 ألف درهم لطالب تَعَرض لاعتداء من قِبَل جاره، بعد مشادة بينهما بسبب قطة المتهم وكلب المجني عليه.

وتعود الواقعة عندما خرج قط المتهم من المنزل أثناء دخول الأخير، وجرى القط في الشارع فحاول اللحاق به؛ في الوقت الذي كان يمر فيه المجني عليه مع كلبه.

وذكر “الطالب” أن كلبه تضرر نفسيًا من الواقعة حيث هرب خوفًا من المعتدي، ولم يُعثر عليه إلا في صباح اليوم التالي.

كما أكد أن الكلب امتنع عن الأكل والشرب بسبب توتره وخوفه؛ مما دفعه إلى أخذه للعيادة البيطرية حتى يتلقى الرعاية اللازمة.

وبناءً على ذلك حكم مركز التسوية الودية للمنازعات لصالح المجني عليه بمبلغ 40 ألف درهم، بواقع 20 ألفًا عن الأضرار الأدبية والنفسية، و20 ألفًا أخرى لما تَكَبّده من مصروفات للعلاج ورسوم التقاضي.