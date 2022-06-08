خبير في الصحة العالمية يحذر من أزمة صحية تشبه جائحة كورونا

وكالات(صدى):

شدد خبير بارز في الصحة العالمية على التحذير من أزمة صحية عالمية مقبلة، تتمثل بتزايد نقص الغذاء، معتبراً أن هذا الأمر قد يمثل نفس التهديد الصحي للعالم مثل جائحة كورونا.

وأفاد المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، بيتر ساندز، بأن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، جاء نتيجة أسباب منها الحرب في أوكرانيا، وربما يؤدي إلى وفاة الملايين بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال:” أن نقص الغذاء يؤدي إلى أمرين، الأول أنك تواجه مأساة موت الناس جوعا بالفعل، وثانيا أيضاً، هناك حقيقة أن أعداداً أكبر بكثير من الناس غالباً ما يعانون من سوء التغذية الحاد، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنتشرة.”

وأشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إلى أن أسعار الغذاء العالمية قلت في مايو

للشهر الثاني على التوالي بعد أن رصدت مستوى قياسياً في مارس، لكن تكلفة الحبوب واللحوم تصاعدت.

وأوضح الفاو أن أسعار القمح ارتفعت بسبب إعلان الهند حظراً على التصدير إضافة لتراجع توقعات الإنتاج من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي.