بالفيديو.. عائلة تحتفل بتخرج ابن عاملة منزلية

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو لعائلة احتفلت في مشهد مؤثر مليء بالبهجة والفرحة، بتخرج ابن عاملة منزلية، واختصرت دموع الفرحة المشهد .

وبيّن مقطع الفيديو العاملة وهي تحتفل في مشهد مؤثر، وتبكي من فَرط شعورها بفرحة اللحظة، التي ينتظرها الكثير منّا دائمًا، وكان تعبيرها عن السعادة مصحوبًا بالدموع الغزيرة، مُعربةً من خلالها عن سعادتها وفخرها بإبنها.

وأظهر المقطع نُبل وإحسان العائلة بتعاملها مع العاملة المنزلية كفرد من العائلة، ومشاركتهم لها فرحتها والاحتفال بها بكل فخر .