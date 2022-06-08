مواطن يستعين بالديدان لتزويد المزارعين بالأسمدة

الطائف(صدى):

تمكن مواطن من الطائف يدعى ” نايف المالكي” من الاستفادة من الديدان في إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة.

وأوضح المواطن فكرة مشروعه، حيث ذكر أن البداية كانت من تغريدة تتحدث عن ديدان “الكمبوست” ودورها في الاستصلاح الزراعي، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف أن أحد المغردين سأله عن مدى إلمامه بالمعلومات التي ذكرها في التغريدة، فلم يستطيع الإجابة، وتبين فيما بعد أن المغرد ملم بالديدان.

وأشار إلى أنه التقى بهذا المغرد فيما بعد واطلع على مشروعه في الديدان، ومنها اقتحم عالم الديدان، وفكر في استخدامها في إعادة تدوير المخلفات الزراعية، ونجحت فكرته.

وأكد أن مشروعه يضم أكثر من مليون دودة، ويعمل على تزويد المزارعين بالأسمدة العضوية التي أثبتت فعاليتها في دعم منتجاتهم والبلوغ بها لمستوى عال من الجودة.