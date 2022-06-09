دراسة: التدخين يضاعف خطر الإصابة بقصور القلب

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، أن مدخني التبغ أصيبوا بقصور في القلب بمعدل بلغ ضعف من لم يدخنوا مطلقاً.

واستخدم فريق البحث في هذه الدراسة بيانات 9500 شخصاً في 4 تجمّعات سكانية مختلفة بالولايات المتحدة.

وأظهرت الدراسة أن المشاركين الذين توقفوا عن التدخين احتفظوا بخطر متزايد بشكل ملحوظ من أي نوع من قصور القلب لعقود بعد توقفهم عن التدخين.

قصور القلب هو الحالة التي يفقد فيها القلب قدرته على ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم.