الاستلقاء مباشرةً بعد الطعام يتسبب في أمراض الجهاز الهضمي

أميرة خالد(صدى):

يشكل الاستلقاء بعد الأكل مباشرة، مخاطر كبيرة لأولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المريء أو الحموضة.

وأكد الدكتور «بيتون بيركيم»، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي المعتمد في معهد أمراض الجهاز الهضمي بجنوب كاليفورنيا، أن النوم أو الاستلقاء بعد الأكل قد يؤدي إلى بعض الأعراض التي تؤثر على وظيفة الجهاز الهضمي.

وتأتي هذه الأعراض في صورة شعور بالألم في الصدر والحرق وكذلك الطعم اللاذع في الفم، وكثرة التجشؤ، وكذلك قد يثير الارتجاع شعورا بتهيج مجرى الهواء.

وأوضحت دراسة نُشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء والتغذية والتمثيل الغذائي التطبيقي، أن هناك فوائد إضافية للجلوس في وضع مستقيم أثناء تناول الطعام بدلًا من الاستلقاء، حيث أنها تساعد على سرعة إفراغ المعدة وتزيد من هضم البروتين وامتصاص الأحماض الأمينية.

وأفادت الدراسة بأن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين أثناء الجلوس في وضع مستقيم مقابل الاستلقاء يساعد على تعزيز وظيفة الجهاز الهضمي المثلى وامتصاص العناصر الغذائية.

وينصح خبراء التغذية بأنه من الضروري عندما يتم احتساء الوجبة ليلاً، ينتظر المرء ساعتين قبل الذهاب إلى الفراش، أما أصحاب أمراض ارتجاع المريء أو الحجاب الحاجز، فهؤلاء ينصح بانتظارهم لمدة ثلاث ساعات على الأقل قبل النوم ويفضل أن يكون ذلك بعد 4 ساعات.