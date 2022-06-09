القضاء يدين رابح ماجر بالسجن 6 أشهر وغرامة 700 دولار

وكالات(صدى):

حكم القضاء الجزائري اليوم الخميس، على أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، بالسجن النافذ ستة أشهر وغرامة مالية تقدر بـ 700 دولار.

واتهمت محكمة الجنح ماجر، الذي عين سفيرا لمونديال قطر 2022، والمتوج بدوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي عام 1987، هو وشريكه “م.ابراهيم” بتهمة التصريح الكاذب.

كما تم تبرئته من باقي الجنح وهي النصب وجنحة التزوير وانتحال الصفة، وألزمته المحكمة بدفع غرامة بنحو 700 دولار.

والجدير بالذكر أن المحكمة وجهت اتهامات لماجر وشريكه، تتعلق بإستفادته من صفحات إشهارية من الوكالة الجزائرية للنشر و الإشهار بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية، كان يملكها