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سعد الشثري يُوضّح حكم اختيار نوع جنس الجنين بواسطة الأنابيب (فيديو)

سعد الشثري يُوضّح حكم اختيار نوع جنس الجنين بواسطة الأنابيب (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، ومستشار الديوان الملكي الشيخ سعد الشتري، حكم اختيار نوع جنس الجنين بواسطة الأنابيب، قائلاً:” عُرض اختيار الجنس على بعض الهيئات والمجامع وكان الرد أن بذل الأسباب الطبيعية في ذلك جائز ولا حرج فيه.

وأضاف سعد الشتري خلال مداخلة على قناة “فتاوي “:” أن هناك أدوية يكون من لآثارها نوع من أنواع الأجنة، ويمنعون من التدخل الجراحي في ذلك.”

وتابع “الشتري ” :” إذا كان بذوي الاختصاص معرفة جنس الجنين عن طريق بعض البويضات الملقحة، فلا حرج في اختيار بعض هذه البويضات، لأنها لن تتصل بالبدن، منوهًا على عدم اتلافها وتركها حتى تتلف .


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