سعد الشثري يُوضّح حكم اختيار نوع جنس الجنين بواسطة الأنابيب (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، ومستشار الديوان الملكي الشيخ سعد الشتري، حكم اختيار نوع جنس الجنين بواسطة الأنابيب، قائلاً:” عُرض اختيار الجنس على بعض الهيئات والمجامع وكان الرد أن بذل الأسباب الطبيعية في ذلك جائز ولا حرج فيه.

وأضاف سعد الشتري خلال مداخلة على قناة “فتاوي “:” أن هناك أدوية يكون من لآثارها نوع من أنواع الأجنة، ويمنعون من التدخل الجراحي في ذلك.”

وتابع “الشتري ” :” إذا كان بذوي الاختصاص معرفة جنس الجنين عن طريق بعض البويضات الملقحة، فلا حرج في اختيار بعض هذه البويضات، لأنها لن تتصل بالبدن، منوهًا على عدم اتلافها وتركها حتى تتلف .