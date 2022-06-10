سعد الشثري يُوضّح حكم اختيار نوع جنس الجنين بواسطة الأنابيب (فيديو)
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، ومستشار الديوان الملكي الشيخ سعد الشتري، حكم اختيار نوع جنس الجنين بواسطة الأنابيب، قائلاً:” عُرض اختيار الجنس على بعض الهيئات والمجامع وكان الرد أن بذل الأسباب الطبيعية في ذلك جائز ولا حرج فيه.
وأضاف سعد الشتري خلال مداخلة على قناة “فتاوي “:” أن هناك أدوية يكون من لآثارها نوع من أنواع الأجنة، ويمنعون من التدخل الجراحي في ذلك.”
وتابع “الشتري ” :” إذا كان بذوي الاختصاص معرفة جنس الجنين عن طريق بعض البويضات الملقحة، فلا حرج في اختيار بعض هذه البويضات، لأنها لن تتصل بالبدن، منوهًا على عدم اتلافها وتركها حتى تتلف .
#فتاوى | ما حكم اختيار نوع جنس الجنين بواسطة الأنابيب؟ الشيخ سعد الشثري يُوضّح. #قناة_السعودية pic.twitter.com/WeLqILWpW0
— قناة السعودية (@saudiatv) June 10, 2022
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