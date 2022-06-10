دعوى قضائية للحكم بتزويج المرأة نفسها دون ولي تُحدث ضجة واسعة

خالد الظفيري(صدى):

رفعت فتاة من جنسية عربية في دولة الكويت ضد والدها وشقيقها دعوى للحكم لها بتزويج نفسها دون مصادقة وليها، وأثارت هذه القضية ضجة واسعة في البلاد.

ونظرت المحكمة الدستورية، أمس الخميس، في دفع دستوري محال من محكمة الأسرة يطعن بمواد من قانون الأحوال الشخصية.

وقيل:” إنها تتضمن إقصاء المرأة، وإن بلغت الخامسة والعشرين من العمر عن مباشرة عقد الزواج بنفسها، ولزوم رضا وليها لسماع دعوى المصادقة على الزوجية.”

وأثيرت هذه الدعوى ضجة كبيرة في دول الخليج، حيث نشط عبر موقع التواصل ”تويتر“ هاشتاغ تزويج المرأة نفسها حق مجددًا، وذلك تزامناً مع رفع المقيمة للدعوى لمطالبتها بتزويج نفسها.

وقامت مغردة باسم ”رمادا“ بالتعليق على قضية الفتاة قائلة :” كان موقفًا صغيرا لكنه وضح كل شيء“.

وأضافت أخرى تحمل إسم “سالي“ قائلة : “هذا حق أصيل للمرأة، النساء مقتنعين بحقوقهم تمامًا، بس يضطرون ينزلون كل فترة تاق يشرحون للذكور الملتصقين بثقافات العصور الوسطى، وبكل مرة تتنازل المرأة لمستواهم وتشرحلهم الف باء حقوقها.”

والجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية أجلت النظر في طعن الفتاة، إلى 15 يونيو الجاري؛ لاستكمال المرافعة.