شاب كاد أن يودي بحياة آخر بسبب فسخه لخطبة شقيقته بعد إلقاء النظرة الشرعية

فهمي محمد(صدى):

شهدت اليمن أمس الخميس، جريمة هزت أنحاء المدينة بأكملها، حيث أقدم شاب في مدينة تعز، على إطلاق النار على خطيب شقيقته بعد فسخ الخطبة، بحجة أنه ألقى النظرة الشرعية على شقيقته وعليه أن يتزوجها أو يدفع مبلغ خمسمائة ألف ريال يمني.

وطالب شقيق الفتاة الشاب سمير الشرعبي بمبلغ خمسمائة ألف كتعويض عن النظرة الشرعية، لشقيقته وفسخه لخطبتها، وعندما رفض ذلك أطلق النار على أقدامه وفر إلى جهة مجهولة.

ونقل على إثره الشاب المصاب إلى إحدى المستشفيات بمدينة تعز لتلقي العلاج، وشددت أسرة الشاب على الأجهزة الأمنية في مدينة تعز؛ سرعة إلقاء القبض على الجاني وإحالته للقضاء.

والجدير بالذكر أن مدينة تعز الخاضعة لسيطرة قوات عسكرية وأمنية موالية لقيادات نافذة، في حزب التجمع اليمني للإصلاح، تشهد تنظيم الإخوان المسلمين، في اليمن مما سبب؛ انتشار مظاهر حمل واستخدام السلاح بشكل مفرط وتكرار الجرائم بحق المدنيين.