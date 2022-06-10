تحرش جماعي بسائحات في ” الأهرامات“ يغضب المصريين

القاهرة(صدى):

أثار مقطع فيديو خلال الساعات الماضية غضب الكثير من المصريين؛ والذي يظهر تحرشاً جماعياً بسائحات في منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة.

وكانت سائحة أجنبية قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام بدأت يظهر تجمهراً من الشبان في محيط الأهرامات، يلاحق سائحتين.

وعلقت السائحة على الفيديو، مؤكدة أن الأهرامات موقع أثري جميل جداً يستحق الزيارة، لافتة إلى أن الوضع غير مريح وخطير أيضا وذلك بعد أن تعرضت هي وصديقتها للتحرش.

و تزامناً مع انتشار الفيديو غضب الكثير من المصريين من هذا التصرف، حيث أعادوا نشر الفيديو مطالبين بضرورة وقف تلك التصرفات المسيئة للبلاد وصورة الشعب المصري، فضلا عن أنها تؤذي السياحة.