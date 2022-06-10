مغربي محكوم عليه بالإعدام يكشف عن راتبه في صفوق القوات الأوكرانية

مليكة فؤاد(صدى):

كشف المغربي سعدون إبراهيم المحكوم عليه بالإعدام عن ظروف قتاله في صفوف القوات الأوكرانية في دونباس.

وقال سعدون إبراهيم :” أنه كان يقاتل في الصفوف الأمامية مقابل 1000 دولار تقريبا في الشهر”.

وحث المغربي أقرانه الراغبين بالالتحاق في صفوف المتطرفين بعدم القدوم إلى هذا البلد.

وقضت محكمة دونيتسك اليوم الخميس، بإعدام سعدون إبراهيم واثنين آخرين من المرتزقة البريطانيين بجرم “العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة.

ووجهت المحكمة لهم تهمة الخضوع للتدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية .