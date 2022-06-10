شاهد.. احتجاجات لوقف حفل سعد لمجرد في بغداد

بغداد(صدى):

اقتحم المئات من الشباب ورجال الدين، مدينة “سندباد لاند” السياحية في بغداد بالعراق، احتجاجا على إقامة حفل المطرب المغربي سعد لمجرد.

واضطرت إدارة مدينة “سندباد لاند” السياحية في بغداد، مساء الخميس، إلى إلغاء حفل الفنان المغربي سعد لمجرد، بعدما قام محتجون باقتحام مكان الحفل.

وانتشرت حملة كبيرة لإيقاف الحفل قبل أيام، من قبل جهتين، الأولى هي فصائل مسلحة، ومتظاهرون من أنصارها، تطالب بإلغاء الحفلات الفنية والغنائية، بدعوى أنها تخالف الأعراف السائدة والتعاليم الدينية، أما الجهة الثانية فحاربت فكرة استقبال بغداد للمطرب المغربي، بعد تهم الاغتصاب والتحرش.

وعلق النجم المغربي بصورة، بعد إلغاء الحفل، على حسابه في إنستغرام، قائلاً : “العراق نحبك مهما حدث، نرسل لكم الكثير من الحب من بغداد نحن سعداء وبخير”.