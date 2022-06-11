ياسمين الخطيب تعلن طلاقها بعد محاولة الانتحار

القاهرة(صدى):

أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، اليوم السبت، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، وذلك بعد زواج دام 10 أشهر، مطالبة باحترام رغبتها في عدم التحدث عن سبب الانفصال.

وقالت ياسمين الخطيب: تم رسميًا الانفصال عن أ.رمضان حسني، أرجو أن يحترم الزملاء الاعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر، الذي أؤثر أن أختصره في كلمة نصيب، كما أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير في ما هو قادم.

وكانت الفنانةأعلنت في وقت سابق أنها حاولت الانتحار بالأمس من خلال أخذ جرعة كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، التي وصفها لها طبيبها النفسي.