شركة المراعي توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من حمَلة شهادات البكالوريوس للعمل بفروع الشركة في الرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظيفة

– أخصائي أول تنمية بشرية

الوصف الوظيفي :

سيكون كبير اختصاصي تنمية الموارد البشرية مسؤولاً عن الإدارة الفعالة لتنسيق جميع مبادرات تطوير الموظفين التي تم إطلاقها من خلال ضمان تنظيمها بطريقة مهنية وإقامة جميع الاتصالات اللازمة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

المؤهلات والخيرة :

1- درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو اللغة الإنجليزية أو أي مجال ذي صلة.

2- سعودي الجنسية.

3- إتقان لغة التواصل باللغة الإنجليزية (شفهيًا وكتابيًا).

4- 2 سنوات خبرة في مجال الموارد البشرية أو مجال التدريب.

عن الشركة

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر رابط الموقع من هنا.