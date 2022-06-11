تفاصيل فيديو رقص وغناء مسن في نجران

نجران(صدى):

كشف الشاب بدر لعجم آل صالح، تفاصيل الفيديو المتداول له وهو يلعب مع جده أداء “السعب النجرانية “، مؤكدًا إنه كان يعيش لحظات سعادة غامرة بهذه المشاركة.

وأوضح الشاب، أن الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل كان عبارة عن مشاركته مع جده لنوع من اللعب وهو السعب النجراني، مضيفًا أن جده البالغ من العمر مئة عام محب للحياة، وكان يريد أن تكون له مشاركة في زواج ابنه ولذلك أشار إليه أن يشاركه اللعب.

وذكر الشاب، أن هذا الأمر زاد من حماس المشاركين بسبب منحه فرصة المشاركة في هذا النوع من الفنون الأدائية الشعبية التي أدخلت البهجة إلى جده الذي شعر بأهميته وبرغبة الجميع بمشاركته وإسعاده، لافتًا إلى أنه لم يتوقع ردة الفعل لأنه قام بهذا الأمر بشكل عفوي رغبة منه في مشاركة جده لهذا اللون الشعبي، بحسب “العربية.نت”.

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