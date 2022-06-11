أستاذ قانون : كيف يسمح لكنو الموقوف الاحتفال مع زملائه في الملعب (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

استنكر الدكتور عمر الخولي استاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز، ماحدث بشأن السماح للاعب الهلال محمد كنو بالاحتفال مع زملائه في الملعب، معلقاً بأن هناك ازدواجية في التطبيق.

وقال الخولي :” العدل المؤجل عبارة عن ظلم معجل، وفي الحقيقة لا أعلم لماذا تأخرت هذه القضايا ولمصلحة من، ولكن من الواضح أن هناك نصوصا يتم تطويعها وتعديلها لتتماشى مع تيار معين أو جهة معينة”.

وأضاف ” بالنسبة لقضية كنو فهي الآن أمام محكمة التحكيم الرياضي، وملابساتها قد تخفى على العامة وحتى الآن، ولايمكن الفصل حتى نطلع على تفاصيل هذه القضية، ولكن ما يثير التساؤلات كيف يسمح للاعب موقوف مشاركة أفراح فريقه داخل الملعب ”