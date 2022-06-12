تدهور الحالة الصحية للرئيس الباكستاني الأسبق

إسلام أباد(صدى):

كشفت أسرة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف 78 عاما، أنه نقل إلى المستشفى في الإمارات بعد أن تدهورت حالته حيث يمر “بمرحلة صعبة”.

وقالت عائلة مشرف، أنه دخل المستشفى منذ 3 أسابيع بسبب مضاعفات مرضه “الداء النشواني”، وهو مرض نادر يحدث عندما يتراكم بروتين غير طبيعي في الأعضاء ويتداخل مع الوظيفة الطبيعية، لافتة إلى أنه يعيش “مرحلة صعبة يتعذر فيها التعافي ولا تعمل فيها أعضاء الجسم على نحو جيد.

والجدير بالذكر، أن مشرّف قد تولّى السلطة في انقلاب غير دموي في أكتوبر 1999 ونصّب نفسه رئيسا في يونيو 2001، ونجا من 3 محاولات اغتيال دبّرها تنظيم القاعدة خلال سنواته التسع في السلطة، واستقال في أغسطس 2008 بعد أن واجه إجراءات عزل من جانب الائتلاف الحاكم الجديد.