مستشار أسري يقدم نصيحة هامة للزوجات الراغبات في الانفصال

الرياض(صدى):

أكد الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، أن قرار الانفصال بالنسبة للزوجة خطير ويجب التأني فيه لحظة الانفعال.

وكتب “السلمان” عبر حسابه على “تويتر”: “‏الانفصال بالنسبة للزوجة قرار خطير وينبغي عدم اللجوء إليه مادام هناك مجال للصلح، ولو احتاج الأمر للكثير من الصبر”.

وأضاف: “أحياناً في لحظة الانفعال تسيطر على الشخص الرغبة في حسم الأمر دون التفكير في المآلات، وقد ينتقل الشخص من وضع سيء إلى وضع أسوأ، الروية والحكمة والصلح خير من الفراق”.