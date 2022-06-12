  • الأحد 12 يونيو

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مستشار أسري يقدم نصيحة هامة للزوجات الراغبات في الانفصال

مستشار أسري يقدم نصيحة هامة للزوجات الراغبات في الانفصال
الرياض(صدى):

أكد الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، أن قرار الانفصال بالنسبة للزوجة خطير ويجب التأني فيه لحظة الانفعال.

وكتب “السلمان” عبر حسابه على “تويتر”: “‏الانفصال بالنسبة للزوجة قرار خطير وينبغي عدم اللجوء إليه مادام هناك مجال للصلح، ولو احتاج الأمر للكثير من الصبر”.

وأضاف: “أحياناً في لحظة الانفعال تسيطر على الشخص الرغبة في حسم الأمر دون التفكير في المآلات، وقد ينتقل الشخص من وضع سيء إلى وضع أسوأ، الروية والحكمة والصلح خير من الفراق”.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5665 ] نشر منذ 17 دقيقة

ماضيعهم الا هذي الاستشارات

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 13 دقيقة

مخالف للنشر

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يصلح الأحوال والنية والذرية.

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يصلح الأحوال والنية والذرية.

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