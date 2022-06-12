مستشار أسري يقدم نصيحة هامة للزوجات الراغبات في الانفصال
أكد الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، أن قرار الانفصال بالنسبة للزوجة خطير ويجب التأني فيه لحظة الانفعال.
وكتب “السلمان” عبر حسابه على “تويتر”: “الانفصال بالنسبة للزوجة قرار خطير وينبغي عدم اللجوء إليه مادام هناك مجال للصلح، ولو احتاج الأمر للكثير من الصبر”.
وأضاف: “أحياناً في لحظة الانفعال تسيطر على الشخص الرغبة في حسم الأمر دون التفكير في المآلات، وقد ينتقل الشخص من وضع سيء إلى وضع أسوأ، الروية والحكمة والصلح خير من الفراق”.
**”” سهم “”**[ عدد التعليقات: 5665 ] نشر منذ 17 دقيقة
ماضيعهم الا هذي الاستشارات
optoste[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 13 دقيقة
مخالف للنشر
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يصلح الأحوال والنية والذرية.
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يصلح الأحوال والنية والذرية.