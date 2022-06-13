فيديو.. صانع محتوى يحصل على 7 آلاف دولار شهريًا من يوتيوب

عادل الحربي(صدى):

تحدث صانع محتوى بحريني يدعى عمر فاروق، عن أرباح صناع المحتوى على موقع يوتيوب، موضحا أنها قد تصل إلى 10 آلاف شهريا.

وأوضح فاروق خلال برنامج ياهلا، أنه يهوى السفر والمغامرة قبل اتجاهه إلى السوشيال ميديا وإنتاج المحتوى.

وأشار إلى أن الدخل المادي ووجود المتابعين على حساباته في الشبكات الاجتماعية يدفعانه لخوض تجارب أكبر وأفضل.

وبين أن حساب مشاهدات موقع مثل يوتيوب تختلف باختلاف منطقة المشاهدة، فمثلاً 1000 مشاهدة من الولايات المتحدة سعرها نحو 4 دولارات، فيما العدد نفسه يساوي أقل من ربع دولار فيه دول مثل سوريا والسودان -على حد قوله-.

ولفت إلى أن أكثر ربح شهري وصل إليه كان 7 آلاف دولار، لكن في الوقت نفسه مصروفات فريق العمل معه قد تتخطى هذا المبلغ شهريا.