وكالة أنباء فارس : وفاة عالم فضاء أثناء عمله

طهران(صدى):

كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الاثنين، عن وفاة عالم فضاء أثناء عمله في قاعدة سمنان الجوية شمال إيران.

وفي السياق قال إعلام إسرائيلي :” إن محمد عبدوس يعمل بمجال تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.”

وجاءت وفاة عبدوس بعد أقل من 24 ساعة، من وفاة علي كماني، وهو عضو آخر في وحدة الفضاء الجوي بالقوات الجوية، في حادث سيارة في مدينة خمين بمحافظة “مركزي” وسط طهران.

وأشار الحرس الثوري الإيراني بالمحافظة المركزية، أمس الأحد، إلى مقتل كماني خلال مهمة بحادث مروري في مدينة خمين.

والجدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بوفاة كامران ملابور، العالم الشاب الذي كان يعمل في موقع نطنز النووي