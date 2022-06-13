كشف لغز العثور على جثة رضيع أمام مستشفى خاص

القاهرة(صدى):

كشفت تحريات مباحث الجيزة في مصر لغز العثور على جثة طفل رضيع أمام أحد المستشفيات بمنطقة بولاق الدكرور.

وأوضحت تحريات المباحث أن رجلا عاشر ابنة شقيقته 20 سنة جنسيا، وحملت سفاحا، واتفق مع شقيقته (خالة الفتاة) التخلص من الطفل خوفا من الفضيحة بين الأهل والجيران.

وكان ضباط المباحث قد انتقلوا إلى مكان تواجد الطفل بعد ورود البلاغ وبالفحص وبعد تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى والمحال التجارية، تأكد أن عاملا عاشر ابنة شقيقته معاشرة الأزواج حتى حملت منه سفاحا، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة.