بالفيديو.. استشاري: تواصل الطفل عن طريق الألعاب قد يعرضه للابتزاز

الرياض(صدى):

أكد الدكتور حسين الشمراني، استشاري طب نمو وسلوك الأطفال، أن تواصل الطفل عن طريق الألعاب مع أشخاص أكبر منه عمرًا قد يعرضه للابتزاز.

وقال الدكتور حسين الشمراني، خلال برنامج “الشارع السعودي” أن الطفل يقلد ما يشاهد وليس لديه القدرة على التمييز بين الصحيح والخطأ، لافتًا إلى أن على مستوى العالم أصبح هناك اتفاقًا على ألا يقدم للطفل نفس مستوى العنف الذي يقدم للمراهقين والكبار.

وأوضح الشمراني، أن بعض الأطفال يحصلون على سلوكيات معينة أو التنمر من خلال تلك البرامج، لافتًا إلى خطورة تواصل الطفل عبر تلك الألعاب مع أشخاص غرباء قد يستدرجونه ليحصلوا على معلومات خاصة منه أو التحرش وإرسال مواد مخلة.