تراكم الكوليسترول في الشرايين يؤدي إلى الشد العضلي

أميرة خالد(صدى):

يتسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين إلى الشعور بتقلصات أو شد عضلي في خمس مناطق من الجسم، ما يمكن أن يعتبر من أعراض مرض الشريان المحيطي «PAD».

ويؤدي ارتفاع مستويات الكوليستوول في الدم، إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب، وينتج ارتفاع نسبة الكوليسترول بسبب؛ تناول الأطعمة الدهنية وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف وزيادة الوزن والتدخين.

ويوصف ارتفاع الكوليسترول في الدم “بالقاتل الغير مرئي”، لأنه يمهد الطريق لمشاكل صحية خطيرة دون المعاناة من علامات واضحة.

وتتضمن أعراض ارتفاع الكوليسترول التقلصات أو شد العضلي في الساقين وفي الأرداف، والفخذين والقدمين، والتي يمكن أن تخف بعد الحصول على بعض الراحة.

وتتمثل الأعراض في شعور المريض بانخفاض درجة الحرارة في ساق مقارنة بالساق الأخرى، كما يمكن أن يعاني المريض من ضعف نمو الأظافر على أصابع القدم وانخفاض نمو الشعر على الساقين.

وينصح الخبراء بأن يقوم الشخص بممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياُ، ويجب أن تكون البداية تدريجية.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم،من خلال تقليل الدهون المشبعة واستهلاك الدهون غير المشبعة بدلاً منها، عن طريق تناول الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون ودوار الشمس.