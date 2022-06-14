بالفيديو.. الأميرة دعاء بنت محمد تروي قصة طفل يدّعي عدم المعرفة

الرياض(صدى):

تحدثت الأميرة دعاء بنت محمد صاحبة مبادرة «نحو طفولة مبدعة آمنة» عن قصة طفل يدّعي عدم المعرفة بسبب رسائل والدته السلبية.

وقالت “بنت محمد” خلال مداخلة على برنامج «الراصد» :” بعد دراسة حالة ذلك الطفل والتواصل مع الأم بدأ سلوك الطفل يختلف.”

وأضافت الأميرة دعاء :” أن ذلك الطفل أهداني أجمل لوحة اقتنيتها في حياتي، وشعرت بأنها قيمة وكنز، لافتةً إلى أن المخ يتم برمجته بناء على الرسائل التي يتلقاها.”

وتابعت :” أنَّ مقارنة الأطفال ببعضهم البعض وعدم تقبل سمات الطفل يقتل الإبداع، بالإضافة إلى أنه يقلل من ثقة الطفل بنفسه.

وشددت الأميرة على ضرورة تقبل الأطفال كما هم بمميزاتهم وعيوبهم وسماتهم الشخصية؛ لأن ذلك يجعلهم يتوازنون.

ونوَّهت بأهمية دور الأسرة والحذر من كسر الإبداعات والمواهب لدى الأطفال، وعدم المقارنة بينه وبين الأطفال الآخرين.