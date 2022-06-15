صور..غادة عبد الرازق تفاجئ جمهورها بأحدث ظهور لها

القاهرة(صدى):

فاجأت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، جمهورها بأحدث إطلالة لها، إذ ظهرت بتسريحة شعر غير معتادة.

وشاركت غادة عبد الرازق صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام، لاقت إعجاب جمهورها.

وكانت آخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل “لحم غزال” في شهر رمضان 2021، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.