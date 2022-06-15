خبراء يوضحون سبب عجز 11 ناديًا في حصد نصف نقاط دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

‏‏أكد خبراء كرويون أن عجز 11 نادياً في حصد نصف العدد المتاح من النقاط في الجولات الـ28 الماضية من الدوري السعودي للمحترفين، يُشير لحقيقة أن العمل الإداري في غالبية الأندية متواضع ولا يمكن أن يحقق الأهداف التي يتم رسمها في بداية كل موسم.

وأوضح الخبراء أنه يتم وضع اللوم على إدارات الأندية كونها هي من تختار الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الأجانب بفرقها في وقت تحظى بدعم مالي غير مسبوق من وزارة الرياضة.

ومن جانبه، صرح باسم اليامي قائد فريق الاتحاد السابق، بأن الإدارات هي السبب الرئيسي في إخفاق الفرق أو نجاحاتها بكونها هي من تضع الخطط والأهداف وتعمل على إنجازها من خلالها التعاقدات.

وتابع حديثه: “هناك جانب آخر يمكن اعتباره شيئاً إيجابياً وسط هذه الأخطاء الإدارية وهو المنافسة والصراع من أجل البقاء بين قرابة11 فريقاً حالياً”، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.