بالفيديو.. أخصائية: المقرمشات تزيد فرط الحركة لدى الأطفال

الرياض(صدى):

كشفت أخصائية التغذية العلاجية، رنا السادة، عن وجود علاقة بين المقرمشات وفرط الحركة لدى الأطفال، لافتة إلى أنها تتسبب في زيادة الوزن الذي يؤدي إلى العديد من الأمراض وتؤثر على مناعة الأطفال.

وأوضحت رنا السادة، في تصريحات لبرنامج “صباح السعودية”، على القناة “السعودية”: “المقرمشات ترتبط بعلاقة مع فرط الحركة عن الأطفال، والجهاز العصبي الذي يرتبط بفرط الحركة يحتاج للمواد التي تساعد على تقويته وتعزيزه، ولكن الملونات الصناعية والدهون الموجودة في المقرمشات تساعد على زيادة فرط الحركة”.

وتابعت:”ويجب على الأمهات عدم الإفراط أو التفريط في تناول الأطفال للمقرمشات؛ حيث يجب تعزيز البدائل الصحية للطفل، وبرغم أنها متعبة ولكنها تحتاج لقوة صبر، وذلك عن طريق صناعة المقرمشات الصحية في المنزل ومشاركة الأطفال فيها”.

وأضافت السادة: “المقرمشات لها تأثير قوي على زيادة وزن الأطفال والدهون السيئة، ومهما كانت حركة الأطفال ولكنها يتم تخزينها على هيئة مواد ضارة وتظهر مستقبلا على الطفل”، لافتة إلى أن المقرمشات وجبات خفيفة، ولكنها تفتقر للقيمة الغذائية الصحية للجسم.

واختتمت: “وزيادة الوزن يؤدي إلى العديد من الأمراض مثل السكر والضغط والكوليسترول، وسوف تظهر تلك الأضرار على المدى القريب أو البعيد، والمقرمشات جميعها ملونات صناعية ومواد حافظة، وتؤثر على مناعة الطفل”.