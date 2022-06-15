صدور الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذريةوالتي كانت إحدى قرارات مركز الوزراء

الرياض(صدى):

تمت الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي كانت إحدى قرارات مجلس الوزراء، ومن أبرز المهام الواردة في تنظيم المدينة إجراء الدراسات والبحوث في المجالات والتطبيقات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة والاستفادة منها.

وتضمنت مهام تنظيم المدينة أيضًا :

١: تطوير برامج لتحفيز القطاع الخاص لدعم برامج البحوث والابتكار وتطوير القدرات البشرية والمحتوى المحلي في مجالات .

٢: تطبيقات الطاقة الذرية والمتجددة، ونشر الوعي في مجالات وتطبيقات الطاقة الذرية والمتجددة.

٣: إدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني.

ويسعى التنظيم على أن تكون مدينة الملك عبدالله للطاقه الذرية والمتجددة مركزاً علمياً وبحثياً متميزاً مساهماً في التنمية بالمملكة من خلال البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

كما تسعى المدينة على تنفيذ عدد من مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال مبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة للمملكة لدعم قطاعات الطاقة وتحلية المياه.

والجدير بالذكر أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة هي كيان علمي وبحثي وحكومي ذو شخصية اعتبارية مستقلة يترأس مجلس إدارتها وزير الطاقة، وتعنى بشؤون الطاقة الذرية والمتجددة في المملكة والمساهمة في التنمية المستدامة للمملكة