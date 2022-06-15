“الغذاء والدواء الأمريكية” توافق على أول دواء يؤخذ بالفم لعلاج الثعلبة

أميرة خالد(صدى):

كشفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية عن موافقتها على عقار “باريستينيب” تحت الاسم التجاري Olumiant لعلاج الثعلبة، وذلك بعد تحقيقه نتائج جيدة خلال التجارب السريرية بمرحلتها الثالثة والأخيرة.

ووجد العلماء أنه يؤثر بشكل إيجابي مع مرضى داء الثعلبة، والذين تتساقط أجزاء من شعرهم بفعل هجمات الجهاز المناعي.

وقام العلماء بالتحقيق من قدرة “الباريسينيب” على معالجة داء الثعلبة، وذلك بناء على فكرة أنه يمكن أن يقطع مسارات الإشارات التي تضر بصيلات الشعر.

وأفادت النتائج التي توصل لها العلماء بأن حوالي 1200 شخص يعانون من الثغلبة، تمكن ثلثهم، من إعادة نمو شعرهم عن طريق تناول 4 ميليغرامات من “الباريسينيب” يوميا.

ويذكر أن الجرعات التي تبلغ 2 ميليغرام، نجحت في تحسين تغطية شعر فروة الرأس لدى ما يقرب من خمس مرضى يعانون من مرض الثعلبة.