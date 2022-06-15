بالفيديو.. لاعبة رماية تروي قصة تحولها من ريادة الأعمال إلى الرياضة

طلال الغامدي(صدى):

روت لاعبة الرماية حورية قشقري قصة تحولها من ريادة الأعمال إلى الرياضة، والتي بدأت خطواتها الأولى بها عندما تقدمت بطلب لتدريب ابنتها فيها.

وذكرت “حورية” أن الأمر بدأ معها عندما توجهت لتسجيل ابنتها في رياضة رماية السهام، وعندما شاهد المدرب مهاراتهما في الرماية اقترح عليهم الخوض أكثر في هذا المجال.

وأضافت أنها انضمت بالفعل مع ابنتها في النادي وبدأت تشارك في البطولات، مشيرة إلى أنها تحب أنواع مختلفة من الرياضة، مشيرة إلى أن الرماية تختلف عن الانواع الأخرى بأنها تحتاج إلى تركيز عام لذا كانت تشعر بالراحة عند ممارستها وأحبتها، وشاركت في العديد البطولات.